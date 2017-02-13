

İsveç Başbakanı Löfven ile Avrupa Birliği ve Ticaret Bakanı Linde'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı ziyaret İsveç basınında ses getirdi.







İran'la çeşitli ekonomik anlaşmalar yapan İsveç yönetimini eleştiren muhalif isimler, Linde'nin bu ziyarette başörtüsü takmasına da sert tepki gösterdiler.







Sol Parti'nin İran asıllı milletvekili Amineh Kakabaveh, “Çok üzgün ve sinirliyim. Bunun feminist bir hükümet olması gerekirdi ama sadece diğerleri gibi bir hükümet olduğunu gösterdi” dedi.







kaynak:hürriyet