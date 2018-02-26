Vodafone Park'ta Kıyamet Kopartan Pozisyon!
Aykut Kocaman'dan Maç Sonu Gol İtirafı
Sporu Bırakıp Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olan Kayakçı Geri Dönüyor
Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi Çıldırtan Şarkı
Atletico Madrid, Sevilla'yı Darmadağın Etti!
Sahaya Adımını Atar Atmaz Küfür Yağdı
Bu Görüntü Fenerbahçe Taraftarını Çileden Çıkardı
Adana Demirspor - İstanbulspor Maçına Dolu Engeli
Şenol Güneş'ten İddialı Sözler
Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e Büyük Övgü
İngiltere'de Patlama! Bölgeye Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den F.Bahçe Maçı Sonrası Olay Sözler
Usain Bolt Resmen Futbolcu Oldu!
Maç Sonu Aykut Kocaman'a Büyük Tepki: Yapamıyorum De, Git
Atm'den Para Çekecekler Dikkat!
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin!
Gol Geldi, Mehmet Topal'ın Kafası Yarıldı
Standard-Poor's,Türkiye'nin Kredi Notunu...!

Bu görüntü Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

BU GÖRÜNTÜ FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile oynanan derbi öncesi misafir tribününün olduğu bölümün üstüne hoparlör yerleştirerek Beşiktaş marşları çaldırdı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 01:00
Puan Ver : Bu Görüntü Fenerbahçe Taraftarını Çileden Çıkardı(5/10)1

Vodafone Park'ta maç öncesi ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratının susturulması adına sadece misafir tribünün olduğu yere müzik verildi.

Bütün statta müzik sesi kesilirken, bir tek Fenerbahçelilerin olduğu alana yüksek sesle müzik yayını yapıldı, Beşiktaş marşları çalındı.

Sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Görüntü  Fenerbahçe  Taraftarını  Çileden  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER