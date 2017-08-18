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BU GÖRÜNTÜ ÇİLEDEN ÇIKARDI: HEMEN BAVULLARINI VERİN


Bu görüntü çileden çıkardı: Hemen bavullarını verin
Tarih : 18 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Bu Görüntü Çileden Çıkardı: Hemen Bavullarını Verin(8/10)4

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında deplasmanda Vardar'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Ozan Tufan ve Josef de Souza'ya yüklendi.

"BAVULLARINI ELLERİNE VERECEKSİN"

27. dakikada yaşanan bir pozisyonu değerlendiren Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin atağa çıktığı sırada Ozan Tufan ve Josef de Souza'nın sahada yürümesine sert tepki gösterdi. Demirkol, "İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na indikleri anda hemen bavullarını ellerine vereceksin" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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