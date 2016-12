Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "kirlenmiş gıda"ların neden olduğu hastalıklardan, her yıl 125 bini çocuklar olmak üzere 420 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.







Rapora göre, kimyasallar, bakteri, virüs, parazit ve toksin gibi maddelerle kirlenen gıdaların tüketilmesi sonucu, her yıl 600 milyon kişi hastalanıyor. Bu da dünyada her 10 kişiden birinin "kirlenmiş gıda" tüketimi nedeniyle hastalandığı anlamına geliyor.







Rapor, "Kirlenmiş gıda"ların yol açtığı ölümleri de ortaya koydu. Bu tür gıdaların yarattığı hastalıklarda her yıl 420 bin kişinin hayatını kaybettiği aktarılan rapor, "kirlenmiş gıdalar"dan özelikle de dünya nüfusunun yüzde 9'unu oluşturan 5 yaş altı çocukların etkilendiğini gösterdi.







Buna göre, "kirlenmiş gıda"lardan ölen 420 bin kişinin 125 binini beş yaş altı çocuklar oluşturuyor.