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bu gıdalar dişlerin düşmanı

BU GIDALAR DİŞLERİN DÜŞMANI

Bu gıdalar dişlerin düşmanı hakkındaki son haberler yazımızın devamında. Uzmanlar sağlıklı dişler için kaçınılması gereken gıdalara…

Tarih : 18 Ağustos 2016, 16:31
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 "Uzmanlar diş düşmanı yiyecek ve içecekler hakkında bilgilendirme yaparken, uyarı ve tavsiyelerde bulundu."



Uzmanlar sağlıklı dişler için kaçınılması gereken gıdalara değinirken, yiyecek ve içecek tüketiminde dikkat edilmesi gereken konulara değindi.



Sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmak için uzak durmanız gereken yiyecek ve içecekler:



Sigara: Diş ve diş etlerine zarar vererek ağız kokusuna neden olur.



Alkol: Tükürük ağızımızdaki plağın ve asidin etkisini azaltacak ilk savunmamızdır. Bu yüzden ağız kuruluğuna sebep olacak her şey diş için zararlıdır. Alkol de ağız kuruluğuna sebep olacağı için kullanılmaması gereken bir içecektir.



Meyve suları: Ph ‘ı 7 den düşük olan gıdalar dişlere zarar verir. PH ‘I 2,5 olduğu için meyve suları da dişlere zararlıdır



Limon: Ph ‘ı 2 olduğu için dişler için zararlıdır.



Kola: En zararlı içeceklerden biridir. Çünkü hem fosforik asit hem şeker hem de sitrik asit içerir.



Enerji içecekleri: Sitrik asit ve şeker içerdiklerinden dolayı dişler için zararlıdırlar.



Yapışık gıdalar (lokum, jelibon vb.): Tatlı şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü daha fazla şeker verirler ve aynı zamanda sitrik asit içerirler.



Kuru meyve: Kuru meyveler karbonhidrat ihtiva eder. Aynızamanda kuru meyveler yapışkanlığı sebebiyle ağız içinde daha uzun süre kalır. Sürekli kuru meyve yiyip dişlerinizi fırçalamamanız dişlerinizin çürümesine sebep olur.



Buz: Buz çiğnemek iyi bir fikir değildir. Buz çok sert olduğundan eğer eski büyük dolgularınız varsa buz yediğiniz zaman çok kolay bir şekilde dişleriniz kırılabilir. Soğuk aynı zamanda dişlerinizin kamaşmasına sebep da olabilir.



Beyaz ekmek: Tükürükte bulunan amiloz enzimi karbonhidratları şekere çeviren enzimdir. Fakat şekeri zararlı kılan şey ağızdaki bakterilerin şekeriyemesi ve asit ortaya çıkarmasıdır. Eğer ağızda hiç plak yoksa şekeri aside çevirecek ve diş çürüğü oluşturacak bir şey de yoktur.








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