

Yazın sonunu, sonbaharın başlangıcını simgeleyen ve ‘Hasat Ay'ı' olarak da adlandırılan Ay'ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığı anda tutulması, şimdiden heyecan uyandırmış durumda. BBC'nin haberine göre süper ay tutulmasıyla ilgili çarpıcı gerçekler şu 4 sorunun yanıtında. 1- Süper Ay tutulmasında ne oluyor?







Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Ay tutulması da Dünya'nın Güneş ile Ay'ın arasına girip, Ay'ın üzerine gölgesinin düşmesiyle oluyor. Süper Ay tutulması da bu iki olayın aynı anda meydana gelmesiyle yaşanıyor. Süper Ay tutulması sırasında, Dünya'nın Ay'ı kızıla boyaması nedeniyle bu olaya ‘Kızıl Ay tutulması' ya da ‘Kanlı Ay tutulması' da deniyor.



