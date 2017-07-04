

Petrol İşverenleri Sendikası'ndan yapılan açıklamada “Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış beklenmektedir. Motorinin pompa satış fiyatında ise bugün için bir değişiklik beklenmemektedir” ifadesi kullanıldı.



İstanbul'da benzinin litre fiyatı 4.96 TL, İzmir'de 4.97 TL, Ankara'da ise 5.00 TL'ye satılıyor.



















kaynak:sozcu