

Güneş ışığından mahrum kalmış ve oldukça zayıf görünen güneş ayısı Kwan'ın kafa tüylerinin çoğu dökülmüş.Öyle ki artık bir güneş ayısına da benzemiyordu. Kwan'ın ölmeden önceki hayatına dair elimizde çok fazla bilgi yok. Ama hikayesi, doğadan koparılarak yabani hayvan ticareti için paketlenip en sonunda virane “tapınaklarda” sonlanan diğer güneş ayılarının hikayelerine oldukça benziyor.Kwan'ın neden uzun süre karanlık bir odada tutulduğu ise bilinmiyor. Belki de diğer ayılardan daha gergin olması onun karanlık bir yere atılmasına sebep olmuştur.Güneş ayıları, doğduklarından sonra en az iki yıl boyunca korunma amacıyla anneleriyle yaşarlar. Buna rağmen Kwan, fazla hareket alanı olmayan bir kafeste yaşamak zorunda bırakılmış.Hayvanseverler şu sıralar bir zamanlar Kwan'ın da içerisinde bulunduğu tapınaktaki diğer dört ayının salıverilmesi için uğraşıyor.



Görüntülerdeki zavallı hayvan güneş ayısı olarak bilinen bir ayı türüydü ve sağlıklı olduğu zaman şöyle görünüyordu:



