BU FOTOĞRAF TARAFTARLARI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Real Madrid'in yeni transferi Theo, yakın arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü kutlamasında başında silahla poz verince taraftarları dehşete düşürdü.
Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid'den bu yıl transferi ettiği Theo Hernandez'in doğum günü kutlaması ülkede büyük tartışmalara yol açtı.
20. yaş günü için ailesi ve yakın arkadaşlarının katılımıyla bir doğum günü partisi düzenleyen Fransız oyuncusun paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı.
THEO'NUN BAŞINDA SİLAH VAR
Fotoğrafların birinde Real Madrid forması giymiş, polis şapkalı iki kişiden birinin silahını Theo'nun başına dayadığı görülüyor.
CİNSEL SALDIRIYLA SUÇLANMIŞTI
Theo Hernandez yaz aylarında Marbella'da bir kadına cinsel saldırıyla suçlanmıştı. Ancak mahkeme kadının yalan söylediğine kanaat getirip oyuncuyu beraat ettirmişti.
Öte yandan Hernandez'in Fransız kız arkadaşı Adriano Pozueco'da kendisi 'Real Madrid düşmanı' olarak tanımladığı için tepki çekmişti.
30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Real Madrid oyuncu için Atletico'ya 30 milyon euro ödemişti.
Kaynak: haberinburada
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