Şam yakınlarında bulunan bir hastanede tedavi edilen ve yaşı bilinmeyen bebeğin açlıktan acı içinde ağlaması yürek burkuyor.

Suriye'de bir hastanede çekilen fotoğraflar, Suriye'de binlerce kişinin ölümüne ve evini terk etmesine sebep olan iç savaşın ağır sonuçlarını gösteriyor.

BEBEĞİN AĞLAMASI YÜREK YAKIYOR

Şam kenti yakınlarında bulunan bir hastanede tedavi edilen ve yaşı bilinmeyen bebeğin besin eksikliklerinden dolayı acı içindeki ağlaması yürek burktu.

AĞIRLIĞI 1,9 KİLOGRAM

Cumartesi günü tedavi için kliniğe götürülen bebeğin açlıktan kemikleri görülürken hemşrelerin tarttığı bebek 1.9 kilogram çıktı.

SAVAŞIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Doktor ve hemşireler savaşın boyutunu göstermek için çocuğun fotoğrafını paylaştı.

Kaynak: haberinburada