Denizli'de bir sürücü, benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra gaza basınca LPG tabancasını kopardı. LPG tabancasının arabanın arkasında kuyruk gibi sallandığı anlar kameraya yansıdı.

Denizli'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir petrol ofisine giren otomobil sürücüsü, yakıt aldıktan sonra farkına varmadan gaza basınca LPG tabancasını kopardı.

YAKIT ALIRKEN BİR ANDA GAZA BASTI

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmada çalışan işçi, akaryakıt istasyonuna gelerek LPG almak istedi. İsmini vermek istemeyen sürücü, akaryakıt istasyon görevlisi henüz LPG tabancasını sökmeden dalgınlıkla bir anda gaza basarak istasyondan ayrıldı.

LPG TABANCASINI FARK EDENLER SÜRÜCÜYÜ UYARDI

Akaryakıt istasyonu görevlisi de durumu fark etmedi. Gürlek Mahallesi'ne doğru giden sürücüyü yoldan geçen diğer sürücüler korna çalarak uyardı. Durumu fark eden sürücü, daha sonra LPG tabancasını sökerek otomobilinin bagajına alıp, akaryakıt istasyonuna teslim etti.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan diğer sürücüler, durum karşısında hem güldüler hem de şaşkınlıklarını dile getirdiler.

Kaynak: haberinburada