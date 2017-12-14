Fatih Altaylı'dan Divan Kurulunda Olay Sözler: Ulan Eşek Oğlu Eşek!
Galatasaray, Rıdvan Dilmen Hakkında Savcılığa Şikayette Bulundu
Arda Turan, Cenk Ergün Ve Dursun Özbek, İstanbul'da Bir Araya Geldi
Aykut Kocaman: Van Persie'nin Olmaması Kadro Seçimi
Atletico Madrid'den Filipe Luis Mesajı: Ayrılmayı Düşünmüyor
Ziraat Türkiye Kupasında Yıllarca Akıllardan Çıkmayacak Gol!
Partizan-Kızılyıldız Savaşı 1-1 Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
İspanyollar Emre'yi, Efsane Futbolcuyla Kıyaslayınca Ortalık Karıştı
Fernandao'nun Dönüşü Muhteşem Oldu
Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor Deplasmanında 1-1 İle Tur Atladı
Real Madrid Geriden Geldi, Adını Finale Yazdırdı
Galatasaray, Manchester City İle Masaya Oturuyor
Yağmur Atacan Linç Edilmekten Son Anda Kurtuldu!
Balıkesirspor'da Andre Santos Dosyası Kapandı
Lukas Podolski Beşiktaşlıları Kızdırdı
Dna Sonuçları Geldi, Canlı Yayında Gözyaşları Sel Oldu
Bitcoin Sahipleri Vergi Ödeyebilir
Bu Fotoğraf Gomis'in Başını Döndürdü
Yağmur Atacan Ölümden Döndü! Araçta 5 Yaşındaki Kızı Da Vardı
Alanyaspor, Sahasında Giresunspor'la 2-2 Berabere Kalarak Kupadan Elendi

Bu fotoğraf Gomis'in başını döndürdü

BU FOTOĞRAF GOMİS'İN BAŞINI DÖNDÜRDÜ

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, kamyonunun arkasına gol sevincinin fotoğrafını yapıştıran şoföre teşekkür etti, "Harikasınız." dedi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Bu Fotoğraf Gomis'in Başını Döndürdü(7/10)3

Galatasaray taraftarlarının Fransız golcü Gomis'e sevgisi bitmiyor. Sarı-kırmızılılar, 15. hafta sona ererken çıktığı 17 maçta 14 gol 3 asist yapan Gomis'e duydukları hayranlıkları çektikleri video ve fotoğraflarla gösteriyor.

KAMYON PAYLAŞIMI GOMIS'İ MEST ETTİ

Tecrübeli futbolcu, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha taraftarlara teşekkür etti.

Kamyonun arkasına gol sevincinin yapıştırmasını yapan bir sürücünün fotoğrafını paylaşan Gomis, "Taraftarlarımızın beni destekleyen mesajları nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Harikasınız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Fotoğraf  Gomis  İn  Başını  Döndürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER