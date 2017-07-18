BU FOTOĞRAF, GALATASARAYLILARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ
Sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme ilk maçındaki Östersunds karşılaşmasında forma giymeyen Belhanda, yapılan son idmana katıldı.
Galatasaray'ın Östersunds ile oynayacağı kritik maç öncesi Belhanda'dan iyi haber geldi.
TAKIMLA ÇALIŞTI
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Östersunds maçı öncesi bu akşam Türk Telekom Stadı'nda yapılan antrenmanda Belhanda takımla çalıştı. Belhanda, sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyememişti.
Kaynak: haberinburada
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