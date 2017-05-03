Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, şarkı söylemenin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan pek çok yararı olduğunu söyledi



Şarkı söylemenin eğlenceli olduğu kadar fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık ölçütlerini iyileştirdiğini vurgulayan uzmanlar, şarkı söylemenin koruyucu bir sağlık uygulaması olduğunu söylüyor. Şarkı söylemenin özellikle solunum yolu hastalıklarında yaşam kalitesini artırdığı saptandı.



FİZİKSEL, ZİHİNSEL VE SOSYAL AÇIDAN PEK ÇOK YARARI VAR



Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, şarkı söylemenin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan pek çok yararı olduğunu söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Erdoğanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Sıklıkla çoğu şarkının sözlerini biliriz fakat nadiren dinlediğimiz bir şarkıya eşlik ederiz. Belki sadece bir konserde sesimizi yükseltiriz ama evde herhangi bir işle meşgulken, araçla seyahat ederken veya araç kullanırken bile sevdiğimiz şarkıların sözlerini sadece mırıldanırız. Oysa ki şarkı söylemek hem eğlencelidir hem de fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlık ölçütlerinizi iyileştirir.”



SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINDA YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR



İngiliz araştırmacıların daha derine inerek düzenli şarkı söylemenin solunum yolu hastalıklarından muzdarip olan kişiler üzerindeki etkilerini incelediklerini ifade eden Erdoğanoğlu, “Çalışmanın sonuçları düzenli şarkı söylemenin KOAH veya astım gibi kronik akciğer hastalığı olan kişilerde, akciğer fonksiyon testi sonuçlarını düzelttiği, yaşam kalitesini artırdığı, anksiyeteyi (kaygı, korku, gerilim) ise azalttığını göstermiştir” dedi.







kaynak:habertürk