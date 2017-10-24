BU EVLER BİR HARİKA! BİR TUŞLA BİR KAÇ KATINA KADAR GENİŞLEYEBİLİYOR
Kanada firması Zero Squared, tek dokunuşla genişleyebilen evler üretiyor. Şirket, ekip arkadaşlarının ilk kez küçük evlerle karşılaştıklarında daha kaliteli bir yaşam için küçülme fikrine aşık olduklarını söylüyor.
Küçük bir eve sahip olmanın özgürlüğünün ve faydalarının oldukça fazla olması onları etkilemiş. Tasarımcılar, küçük bir evde yaşamanın gündelik hayatın stresini en aza indirmek için harika bir yol olduğunu söylüyorlar. Bu evlerin temizlemesi daha kolay, onarımı daha az maliyetli ve daha bir sürü başka avantaja sahipler...
RAHATINA DÜŞKÜNLER İÇİN DEĞİLLER
Şirket bu minik evlerin, rahatına düşkün insanlar için tasarlanmadığını söylüyor. İmkansızı başarmak isteyen bir grup tasarımcı olarak, kendi yaşamak isteyebilecekleri türden bir yer yaratmanın peşine düşmüşler. Büyüdükçe istediklerimizin de büyüdüğünü ve hiçbirimizin kendimizi küçük evlerde hayal edemedğini söyleyen tasarımcılar, önemli unsurları basitleştirerek kendimizi ait hissedebileceğimiz mekanlar yarattıklarını anlatıyorlar.
FİYATI 88.900 DOLAR
ZeroSquared, insanlara daha az stresle, daha mutlu bir ev hayatı vadediyor. Konfor, özgürlük ve işlevsellik sunan bu evlerde hayat standartarınızı düşürmeden boyutları küçültmeniz mümkün olacak. İki farklı model olarak üretilen evlerden 60 bin dolarlık olanı henüz siparişe uygun değil. Şu anda sadece 88 bin 900 dolarlık versiyonunu satın almak mümkün.
GENİŞLEYİNCE 34.7 METREKARE OLUYOR
Aurora isimli bu model sadece 8 metre uzunluğunda. Bir elektrikli motor mekanizmasını çalıştırdğınızda ise duvarlar 2.6 metreden 4.6 metreye kadar genişliyor. Ev büyütüldüğünde 34.7 metrekareye ulaşıyor.Mutfakta, bir kiler, paslanmaz çelik aletler ve meşe veya huş ağacından bir tezgah var. Açılır kapanır bir yatak ve ofise dönüşebilen bir yatak odası da mevcut. Mobilyalar için farklı seçenekler kullanılabiliyor. Üst kattaki çatı katı ise sadece depo olarak kullanılabiliyor.
ŞİMDİLİK SADECE KUZEY AMERİKA'DA
Aurora'nın toplam ağırlığı yaklaşık 7.250 kg. Şu an için sadece Kuzey Amerika'da satılan bu evlerin teslimi 6-8 hafra civarında sürüyor. Ev, ayrıca güneş enerjisi ile de hareket ettirilebiliyor.
Kaynak: haberinburada
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