

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde Sabri Tatlı'ya ait evden 4 kamyon çöp çıktı.







Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri kamyonlara yüklemek için saatlerce uğraştı. Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi 1'inci Sezen Çıkmazı'nda oturan Sabri Tatlı'nın evinden kötü kokular gelmesi üzenine mahalle sakinleri belediyeye haber verdi. Bunun üzerine eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, çöp evle karşılaştı. 43 yaşındaki Sabri Tatlı'nın tek başına yaşadığı evi temizlemeye başlayan belediye ekipleri, odaları ve mutfağı çöplerle dolu olan evden toplam 4 kamyon çöp çıkardı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde Sabri Tatlı'ya ait evden 4 kamyon çöp çıktı.







Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpleri kamyonlara yüklemek için saatlerce uğraştı. Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi 1'inci Sezen Çıkmazı'nda oturan Sabri Tatlı'nın evinden kötü kokular gelmesi üzenine mahalle sakinleri belediyeye haber verdi. Bunun üzerine eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, çöp evle karşılaştı. 43 yaşındaki Sabri Tatlı'nın tek başına yaşadığı evi temizlemeye başlayan belediye ekipleri, odaları ve mutfağı çöplerle dolu olan evden toplam 4 kamyon çöp çıkardı. Belediye ekipleri tarafından tamamen boşaltılan ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.