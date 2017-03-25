

İster arabanız olsun, ister toplu taşımayı kullanın devir hesap devri. İstanbul Boğazı'na inşa edilen 3. Köprü'nün açılmasıyla birlikte metropolde yaşayan ve gelip geçenlerin hayatında da pek çok değişiklik oldu.



Kabul etmek lazım Yavuz Sultan Selim devreye girdiği andan itibaren iki eski köprünün trafiğinde gözle görülür bir rahatlama oldu. Avrasya Tüneli'nin de hizmet vermeye başlamasıyla alternatiflerin çoğalması bir yakadan diğerine geçecekler için büyük kolaylık oldu.







kaynak:memurlar