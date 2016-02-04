Mars'tan bir Selfie geldi. Curiosity adlı Robot kendi kendine Selfie çekerek bunu Dünya'ya bildirdi.



Mars'tan bir Selfie geldi. Curiosity adlı Robot kendi kendine Selfie çekerek bunu Dünya'ya bildirdi.



Curiosity tarafından bildirilen yeni Selfie, Herkesi şaşkına çevirdi. Fotoğraf, Curiosity Rover için açılan Twitter hesabından: “Namib Kum Tepeciği'nden araştırma sonuçlarını paylaşmak için sabırsızlanıyorum; ama hadi önce bir selfie çekelim” notuyla verildi.



Bu tweet yaklaşık 2 bin 500 kişi tarafından yeniden paylaşıldı yani retweet edildi. Curiosity'nin çektiği Panoramik Selfie aslında 57 farklı fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.



Söz konusu Fotoğraflar, Curiosity; bir tepeye tırmanırken çekilmiş. Curiosity'nin bu kumlu bölgeyi ziyaret etmesinin nedeni ise şu: NASA'nın Mars'taki rüzgâr hareketlerini daha iyi anlaması adına Laboratuvar analizi yapmak için buradan kum örnekleri toplamak.



ABD'nin Uzay Ajansının, kızıl gezegeni daha iyi anlamak için uzun bir süredir buradaki rüzgâr desenlerini araştırdığı biliniyordu.



Bu araştırmalar ayrıca Mars yüzeyine yapılabilecek İnsanlı gidiş-dönüşler yani Yolculuklar için de kilit bir rol oynuyor. Bir sonraki Selfie; Jüpiter'den gelirse şaşırmayın deriz.



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