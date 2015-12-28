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BU ÇOCUK BANA BENZEMİYOR DEDİ, SKANDAL ORTAYA ÇIKTI !


BU ÇOCUK BANA BENZEMİYOR DEDİ, SKANDAL ORTAYA ÇIKTI !
Tarih : 28 Aralık 2015, 09:28
Puan Ver : Bu Çocuk Bana Benzemiyor Dedi, Skandal Ortaya Çıktı !(10/10)9


Hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Paramparça dizisi gerçek oldu! Selma K. tarafından hakkında boşanma davası açılan Yusuf K., “Bu çocuk bana hiç benzemiyordu. Hep eşimin beni aldattığından şüpheleniyordum. DNA testi yapılsın” diyerek karşı dava açtı.

 

DNA TESTİNDE BÜYÜK ŞOK

 

Adli Tıp Kurumu, yaptığı DNA test sonucunu mahkemeye gönderdi. 6 kişilik uzman doktorun hazırladığı rapor büyük şok etkisi yarattı. Raporda ‘Eymen'den alınan örnekler anne Selma ile baba Yusuf K. ile aynı değildir. Elde edilen sonuçlar itibarıyla anne olduğu iddia edilen Selma K.'nin biyolojik anneliği, baba olduğu iddia edilen Yusuf K.'nin de biyolojik babalığı reddedilmiştir' denildi.

 

SKANDAL GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

 

Ailenin yaptığı araştırma üzerine İstanbul'da bulunan bir özel hastanede dünyaya gelen 2 yaşındaki Eymen ile aynı saatlerde doğan Adıyamanlı bir ailenin bebeğinin karıştığı ortaya çıktı.

 

"YA İKİSİNİ DE VERİN YA DA ÇOCUĞUMUZU VERMEYİZ"

 

Selma K. ile Yusuf K. Adıyamanlı aileye ulaştı. Durumu kabullenemeyen aile 'Ya ikisini birden bize verin ya da çocuğumuzu vermeyiz' dedi. Film gibi hikâyede son kararı yargı verecek.








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