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bu cinayet dibine kadar aydınlatılmalı

BU CİNAYET DİBİNE KADAR AYDINLATILMALI

Finike'de maden ocaklarına karşı çevre mücadelesi yürüten Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşinin öldürülmesine ilişkin bunun bir gasp cinayeti olduğuna inanmadığımı yazmıştım.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 12:40
Puan Ver : Bu Cinayet Dibine Kadar Aydınlatılmalı(9/10)8


Pis kokular hepimizin burnuna geliyordu. Nitekim, katil zanlısı en sonunda, olaya hırsızlık süsü verdiğini, para karşılığı bu cinayeti işlemeyi kabul ettiğini itiraf etti. Parayı kimden almıştı? Dediğine göre, kapatılan mermer ocağında çalışan ‘Çirkin' lakaplı birinden. Büyüknohutçu, Finike'de mücadelesi sonucunda mermer ocaklarından ikisini kapattırmıştı.



İhtimal o ki, bu ‘Çirkin' lakaplı kişi onlardan birinde çalışıyordu. Peki bu ‘Çirkin' mermer ocağı kapatılınca işsiz kaldı diye Büyüknohutçu'yu öldürtmek isteyen bir işçi miydi? İşsiz bir maden işçisi tetikçiye verecek 50 bin lirayı nereden bulmuştu? Bu Çirkin kimdi? Ya da kimin, kimlerin adamıydı? Şimdi şüpheler giderek basamakları tırmanıyor.



Sıradan her insanın aklına gelecek soru bu: Çirkin'in arkasında kimler var?Tüm yaşam savunucularının, çevre aktivistlerinin güvenliği için, birilerinin benzer yöntemlerle onların hayatına da kast etmemesi için, bu cinayeti sonuna kadar araştırmak ve tek bir karanlık nokta bırakmadan aydınlatmak emniyet ve yargının görevi; öğrenmek kamuoyunun hakkıdır.



 



kaynak:hürriyet








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