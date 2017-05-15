

Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Söke ilçesi sınırlarında bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen tüylü çan çiçeğini sadece uzaktan sevilebiliyor. Zira çiçeği koparan ya da söken biri yakalandığında 2017 rakamları ile 42 bin lira ceza ödeyecek.







Aydın'da baharın gelmesi ile birlikte çiçekler de açmaya başladı. Dilek Yarımadası'nı süsleyen tüylü çan çiçeği ise koruma altında tutuluyor. Uzaktan koklamanın ve sadece fotoğrafı çekilebilen çiçekleri koparılmasının ya da sökülerek taşınmasının cezası ise 42 bin TL. Kayaların arasında öbekler şeklinde açan çan çiçeği Milli Parka ayrı bir güzellik katıyor. Endemik bir tür olarak sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen bu çiçek dünyada sadece bu bölgede yetişmesi nedeniyle koruma altında tutuluyor. Dilek Yarımadası Milli Park'ı 270 civarında kuş türü, 804 adet de bitki türüne ev sahipliği yapıyor.







Milli Park'ın Doğanbey kısmında bolca bulunan tüylü çan çiçekleri dünya endemik türlerinden biri olarak biliniyor. Önemli bir hazine olarak görülen tüylü çan çiçeklerini koparmanın ya da söküp taşımanın cezası 42 bin Türk Lirası.







kaynak:milliyet