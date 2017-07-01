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bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

BU CAMİNİN NE KUBBESİ NE ÇATISI VAR

Gümüşhane'de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde, 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor, camiyi her yıl binlerce insan ziyaret ediyor.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 10:38
Puan Ver : Bu Caminin Ne Kubbesi Ne Çatısı Var(6/10)5


 Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan ve yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan Kadırga Yaylası'nda bulunan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor. Yaz aylarında Cuma günleri yaylada kurulan halk pazarı nedeniyle çevre il, ilçe, köy ve yaylalardan Kadırga'ya akın eden vatandaşlar, Cuma namazını üzeri açık camide kılıyor.



CAMİNİN TABANI DOĞAL ÇİM



Otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesislerinin bulunduğu yaylada bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kıldığı rivayet edilen açık caminin tabanı da doğal çim. Camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor. Erkeklerin camiyi terk etmesinin ardından bu kez kadınlar camide öğle namazını kılıyor.



 



kaynak:haberler








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