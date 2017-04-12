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bu buluş, kan ve idrar testi ile biyopsinin sonunu getirebilir!

BU BULUŞ, KAN VE İDRAR TESTİ İLE BİYOPSİNİN SONUNU GETİREBİLİR!

Kanseri tespit eden bir sakız geliştirildi: 'Uçucu' kimyasal bileşikler sakız tarafından emilir, 15 dakika çiğnenen sakız analiz edilir ve kişide kanser olup olmadığı tespit edilir!

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:32
Puan Ver : Bu Buluş, Kan Ve İdrar Testi İle Biyopsinin Sonunu Getirebilir!(5/10)6


Bir biyoteknoloji şirketi, kanseri tespit eden bir sakız geliştirdi. Buna göre; Vücutta her bir kanser tipine özgü uçucu organik bileşikler üretilir. Sakız da, bileşikleri yakalar ve daha sonra farklı tipteki kanserler için analiz edilir.



15 DAKİKA ÇİĞNEDİKTEN SONRA...



Daily Mail'de yer alan habere göre; uzmanlar, kanseri tespit edebilen sakızın kan testleri, idrar numuneleri ve biyopsilerin sonunu getirebileceğini açıkladı.



Sakızın genelde sakinleştirdiği bilinir ancak bir biyoteknoloji şirketi, bu durumu bir adım daha öteye taşıyarak kişinin kanser olup olmadığını belirleyebilen bir sakızı geliştirdi.



Çiğneme sırasında, kişinin tükürüğünde bazı kanser türleri tarafından salınan 'uçucu' kimyasal bileşikler sakız tarafından emilir. 15 dakika çiğnendikten sonra sakız, spesifik kimyasalları içerip içermediği belirlenmek için analiz edilir.



Şimdiye kadar, bilim insanları, pankreas kanseri, akciğer kanseri ve meme kanserini tespit edebilen farklı sakız türleri geliştirdiler.



 



kaynak:habertürk








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