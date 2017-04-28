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bu belirtilerde asla zaman kaybetmeyin!

BU BELİRTİLERDE ASLA ZAMAN KAYBETMEYİN!

Günümüzde tüm doğumların yüzde 10'u erken doğum şeklinde sonuçlanıyor.

Tarih : 28 Nisan 2017, 11:54
Puan Ver : Bu Belirtilerde Asla Zaman Kaybetmeyin!(6/10)3


Günümüzde tüm doğumların yüzde 10'u erken doğum şeklinde sonuçlanıyor. Hayata beklenen süreden daha erken başlamak, bebek kaybının hala en sık ve en önemli nedenini oluşturuyor. Öyle ki yenidoğan ölümlerin yüzde 75'inin sorumlusu erken doğum oluyor. Yüreklere su serpen haber ise günümüzde doğum belirtilerinin erken tespit edilebilmesi sayesinde, acil durumlar dışında, doğumu geciktirmenin ve bebeğin başta akciğer olmak üzere tüm organlarının gelişimini sağlamanın mümkün olabilmesi.



Erken doğumun önüne geçme tedavisi ise anne adaylarının hamilelik öncesinde erken doğum risk analizlerinin yapılmasıyla başlıyor. Test ve incelemeler sayesinde anne adaylarında erken doğum riskinin belirlenebildiğine dikkat çeken Riskli Gebelik Kliniği Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak "Erken doğumun önüne geçmek ve bebeğin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla uygulanacak olan tedavi için gerekli süreyi çoğu vakada bulamıyoruz.



 



kaynak:sabah








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