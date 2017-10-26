ABD Savunma Bakanlığının geliştirdiği ve kafaya takılan bir bant şeklinde tasarlanmış olan cihazın, maymunlarda yapılan deneyler sonucu öğrenmeyi yüzde 40 oranında artırdığı saptandı.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Geliştirme Araştırma Projesi Ajansı (DARPA) tarafından, öğrenmeyi yüzde 40 oranında artıracak bir cihaz geliştirildiği açıklandı. Cihaz önce makak maymunları üzerinde test edildi ve araştırmacılar bu cihazın, gelecekte insan beyninde de işlevsel bağlantıyı geliştirecek bir devrime imza atabileceğini ümit ettiklerini söyledi.

BİR ÇEŞİT ŞAPKA GİBİ

Cihaz, elektrik akımı yardımıyla beynin bazı kısımlarını uyaran ve girişimsel olmayan bir şapka gibi. Cihazın California, New York ve Kanada'daki üç kurumun ortak çalışması ile geliştirildiği bildirildi.

MAYMUNLARDA DENENDİ

Cihaz ile prefrontal korteksi uyarılan ve ilişkisel öğrenmeye dayalı bir görevi yerine getirmeleri istenen makaklar, ödül kazanmak için görsel ipucu ve konum arasındaki ilişkileri öğrenmek zorundaydılar.

YÜZDE 40 ARTIŞ SAĞLADI

Current Biology dergisinde yayınlanan bulgular, kontrol grubundaki makakların, ödülü almayı öğrenmeden önce 22 deneme yaptıklarını gösterdi. Cihazın bağlandığı grup ise bunu sadece 12 denemede başardı. Araştırmacılar, cihazın öğrenme hızında yüzde 40'lık bir artış sağladığını belirtti.

TDCS adı verilen cihazın beyin aktivitesinde geniş çaplı değişiklikler yaptığı ve bunun insanlarda işlevsel bağlantı kurmayı geliştirmek için ucuz ve girimşel bir işlem olmadığı için de çok değerli olduğu ifade edildi.

HAFIZA KAYBI YAŞAYANLAR İÇİN KULLANILABİLECEK

DARPA, bunun aslında kişilerin anılarını kaybettiği travmatik beyin hasarına odaklı bir çalışma olduğunu söylüyor. Bilim insanları ise böyle bir hasardan etkilenen insanlar için yaralı beyin boşluklarını kapatan ve hafıza işlevini yerine getiren, kablosuz, taşınabilir bir cihaz geliştirmeyi umduklarını ifade etti.

Beyindeki yönetimsel işleyişi kontrol eden prefrontal korteksin; karar alma, hafızaya ulaşım, anlamlandırma gibi pek çok işlevi var. İleride insanların da kullanabileceği açıklanan bu kafaya takılan bir bant şeklindeki aparatın, öğrenme kapasitemizi oldukça artırması bekleniyor.

Kaynak:Newsweek

Kaynak: haberinburada