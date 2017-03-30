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bu bakteri insanlığı tehdit ediyor, bakın nasıl bulaşıyor!

BU BAKTERİ İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR, BAKIN NASIL BULAŞIYOR!

Kene, sivrisinek, atsineği, bit gibi kan emen canlıların yanı sıra kedi ve köpeklerden de bulaşan 'Lyme' bakterisi insanlığı tehdit ediyor.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:24
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 'İçimizdeki sessiz katil' olarak nitelendirilen bu bakteri, kalp krizi, şizofreni, bipolar bozukluk, beyin tümörü, bazı kanser türleri, otizm, huzursuz bacak sendromu, ürtiker, haşimato tiroidi, Alzheimer, Parkinson, MS ve ALS de aralarında olmak üzere tam 350 hastalığı taklit ediyor.








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