BU BAHAR YIKMANIZ GEREKEN 5 MODA TABUSU
Bu bahar sıkıcı moda kurallarından kurtuluyoruz.
Bu bahar sıkıcı moda kurallarından kurtuluyoruz.
Şık elbiselerle topuklu ayakkabı giyilir
Yıllardır yüksek ökçelere mecbur bıraktığımız elbiseler için özgürlük zamanı geldi. Artık şık bir gece elbisesinin altına da, ofise uykun bir takımla da spor ayakkabı giyebiliyoruz. Tek bir spor ayakkabı bu özgürlüğe dahil değil; krampon.
Bu sezon spor ayakkabılar fazlasıyla ön planda
Stiletto ile çorap giyilmez
Çoraplar son bir kaç sezondur hiç olmadıkları kadar ortadalar. İddialı renkleri, dokuları ve desenleri bu kadar eğlenceliyken neden onları stiletto'lardan ayıralım ki?
Bu sezonun gözde detayı çoraplar
Bu sezonun gözde detayı çoraplar
Pul, payet ve metalik sadece gece kullanılır
Ofise, kafeye, öğlen yemeğine… Her yerde bu iddialı dokuları kullanabilirsiniz, yeter eşofman üstü, Jean gömlek gibi kendisinden daha zıt parçalarla eşleştirin.
Sezonun parlak dokuları günlük parçalarla buluşuyor
Takım elbiseler sadece iş içindir
Maskülenliğin adeta bir sembolü olan takım elbiseler deri değiştirdi. Artık çok daha cool, çok daha sofistike çok daha eğlenceliler. Özellikle spor aksesuarlarla eşleştirmenizi tavsiye ederiz.
Takım elbiseleri sıkıcı çizgisinden kurtarıyoruz
Beyaz sadece yazın giyilir
Sonunda, beyaz gibi çok karakterli bir rengi sadece yaza ait olmaktan çıktı. Beyaz bir mont, beyaz kazak, beyaz ayakkabılar… Ayrı ayrı ya da aynı anda, yeter ki kullanın.
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