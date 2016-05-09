

Bu bahar sıkıcı moda kurallarından kurtuluyoruz.







Şık elbiselerle topuklu ayakkabı giyilir











Yıllardır yüksek ökçelere mecbur bıraktığımız elbiseler için özgürlük zamanı geldi. Artık şık bir gece elbisesinin altına da, ofise uykun bir takımla da spor ayakkabı giyebiliyoruz. Tek bir spor ayakkabı bu özgürlüğe dahil değil; krampon.







Bu sezon spor ayakkabılar fazlasıyla ön planda







Stiletto ile çorap giyilmez







Çoraplar son bir kaç sezondur hiç olmadıkları kadar ortadalar. İddialı renkleri, dokuları ve desenleri bu kadar eğlenceliyken neden onları stiletto'lardan ayıralım ki?







Bu sezonun gözde detayı çoraplar







Bu sezonun gözde detayı çoraplar







Pul, payet ve metalik sadece gece kullanılır







Ofise, kafeye, öğlen yemeğine… Her yerde bu iddialı dokuları kullanabilirsiniz, yeter eşofman üstü, Jean gömlek gibi kendisinden daha zıt parçalarla eşleştirin.







Sezonun parlak dokuları günlük parçalarla buluşuyor







Takım elbiseler sadece iş içindir







Maskülenliğin adeta bir sembolü olan takım elbiseler deri değiştirdi. Artık çok daha cool, çok daha sofistike çok daha eğlenceliler. Özellikle spor aksesuarlarla eşleştirmenizi tavsiye ederiz.







Takım elbiseleri sıkıcı çizgisinden kurtarıyoruz







Beyaz sadece yazın giyilir







Sonunda, beyaz gibi çok karakterli bir rengi sadece yaza ait olmaktan çıktı. Beyaz bir mont, beyaz kazak, beyaz ayakkabılar… Ayrı ayrı ya da aynı anda, yeter ki kullanın.