BU AY HİZMETE GİRİYOR! 20 BİN METRE DERİNE İNECEK!
Türk savunma sanayinin geliştirilmesi amacıyla önemli çalışmalar yapılmaya devam ederken, özellikle son dönemde önemli mesafeler kaydedilerek hayati önem arz eden alanlarda somut neticeler elde edildi. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de aramacılık ve sondaj noktasında birçok adım atıldı.
İlgili kurum ve kuruluşlar koordinasyonunda Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) işbirliğinde 2008 yılında başlayan çalışmalar tamamlanarak ‘MTA Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin yapılması kararlaştırıldı.
Geminin inşası Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. arasında 24.04.2012 tarihinde imzalanan “Sismik Araştırma Gemisi Tedarik Sözleşmesi” kapsamında, İstanbul Tuzla'da devam ediyor.
kaynak:hürriyet
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