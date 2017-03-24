

"ÇOK PARTİLİ HÜKÜMETLER ÜLKENİN DERDİNE DERT İLAVE ETTİLER"



Mevcut hükümet sistemiyle Türkiye'nin maalesef sürekli sorunlarla ve krizlerle uğraştığını belirten Yıldırım, "Medya, geçmişte bu ülkede manşetlerle hükümet kurdurttu, manşetlerle hükümetleri indirtti. Otel odalarında milletvekili pazarlıklarını siz iyi bilirsiniz. Çok partili hükümetler ülkenin derdine çare üretemediler, dertlerine dert ilave ettiler." ifadesini kullandı.







Başbakan Yıldırım, "Bu CHP'nin kafasında bir şey daha var. 'Tek adam' diyor. Kardeşim yedi seçime girdin, yedisini de kaybettin hala tek adamsın. Tek adam arıyorsan aynaya bak." dedi.







Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, kendine gel kardeşim. Bu değişiklik tam bunun için yapılıyor; başbakan, cumhurbaşkanı anlaşmazlığından, kavgasından geçmiş dönemde bu millet çok çekti, çok bedel ödedi. O tutmayınca bu sefer 'Ya ben Başbakanı düşünüyorum, onun için hayır diyorum, Başbakan gitmesin...' Ağzından bal akıyor adeta. Birdenbire kuzu taktikleri yapıyor. Eski CHP'yi sanki millet unuttu. Böyle kuzu, süklüm püklüm hiç sesini yükseltmiyor, hakaret etmiyor, aklı sıra millete böyle mazlum, masum görünerek kandıracağını zannediyor. Hadi oradan, bu millet yemez." dedi.







kaynak:habertürk