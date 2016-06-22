

Diş Hekimi A.Doğan Bircan, dişlere zarar veren alışkanlıklar konusunda uyardı. Bircan, "Gün içerisinde ağız ve diş sağlığımıza ne kadar özen göstersek de sahip olduğumuz bazı alışkanlıkların dişlerimize zarar verme ihtimali çok yüksektir" dedi.







Diş Hekimi A.Doğan Bircan, dişlere zarar veren alışkanlıkları şöyle sıraladı:"Biberon kullanmak: Bebeği uyuturken ağzında biberonla beslerken uyutmak, uykuya geçmesine yardımcı olabilir. Fakat uykuda ağzında biberon varken uyumamalıdır. Bu hem tehlikelidir hem de dişler için zararlıdır. Biberondaki tatlı meyve suları, süt ve formül besinler dişlerine zarar verir. Bebeğin uyumasına yardımcı olmak için biberon kullanılsa da uyuduktan sonra ağızda bırakılmamasına bu sebepten özen gösterilmelidir.







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Aşırı kahve ve sigara tüketimi: Çok fazla kahve tüketiyorsanız dişlerinizde zamanla renk değişimi ve sararmalar görülebilir. Eğer dişlerinizdeki renk değişikliği konusunda endişeleriniz varsa diş hekiminizle konuşun. Sigara gibi diğer tütün ürünleri de dişlerinizde lekelenme ve diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olur. Sigaranın ayrıca dudak, dil ve ağız kanserine yol açabileceğini de unutmamak gerekir.



Dişleri sıkmak ve diş gıcırdatmak: Genellikle strese bağlı olarak meydana gelen diş sıkma alışkanlıkları bazen gün içerisinde de kendisini belli eder. Bu durum dişlerin aşınmasına, çürüklere ve diş eti çekilmelerine neden olur. Gündüzleri sert gıdalar tüketmemeye özen göstermekte yarar vardır. Ayrıca bu tarz kötü alışkanlığı olan hastaların diş hekimlerine başvurup tedavi için kendilerine özel hazırlanan apareyleri edinmesinde fayda olacaktır. Bu alışkanlıkların alternatif çözüm yollarından biri de botoks uygulamalarıdır.







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Asitli gıdalar, enerji içecekleri ve meyve sularını aşırı tüketmek: Gün içerisinde bolca asitli gıdaların tüketilmesi ve enerji içeceklerinin fazla kullanılması dişler üzerinde şeker ve asit saldırılarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu türlü gıdaların fazla derecede tüketilmeleri dişlerin çok hızlı bir şekilde çürümelerine neden olmaktadır. Özellikle süt dişleri olan bebeklerde bu tür içecek ve yiyeceklerin kesinlikle bebeğe verilmemesi gerekmektedir. Aynı şekilde meyve suları birçok vitamin çeşidini bünyesinde barındırsa da şeker bakımından çok yüksek bir orana sahiptir. Hazır meyve suları yerine meyve yemek ya da meyvenin kendi suyunu sıkıp içmek dişler açısından çok daha faydalı bir işlem olacaktır. Ayrıca hazır meyve sularının sulandırılması da içerisindeki şeker miktarını düşüreceğinden dişlere daha az zararı olur.







DİŞ ETİNİZ KANIYORSA...







Gün içerisinde sık atıştırmalar yapmak: Gün içerisinde sık sık atıştırmalar yapmanız ve özellikle aralarda şekerli gıdaların tüketilmesi dişlerin aralarında gıda maddelerinin kalma oranını arttıracaktır. Bu nedenler sık sık tüketilen gıdalar diş ipi ile ya da diş fırçalama ile temizlenmezse dişlerin hızla çürümelerine neden olurlar. Şişe kapaklarını ağızla açmak: Dişler için oldukça zararlı alışkanlıktır. Dişlerin çatlamasına, aşınmasına ve kırılmasına sebep verir.







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Sakızlı şeker çiğnemek: Şekerli besinlerin ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkilediğini bilmeyen yoktur. Bu şekerli materyallerin özellikle sakız gibi ağızda fazla kalan türleri dişlerin çürümesine olanak sağlar.Dil piercingleri: Diş piercingleri dişleri çatlatabilir ve kırabilir. Aynı şekilde dudak piercingleri de benzer bir zarara yol açabilir. Metal cismin diş etlerine sürtünmesi diş etlerine zarar vererek zaman içinde diş kayıplarının yaşanmasına yol açabilir. Piercingler ayrıca ağız içinde bakterilerin yuvalanmasına da zemin hazırlar.Buz çiğnemek: Buz çiğnemek her ne kadar birçoğumuzun gözünde masum görünse de buz yemek dişlerin çatlamasına ve kırılmasına neden olabilir. Ayrıca zaman içinde diş ağrıları da meydana gelebilir. Çok sıcak yiyecekler ve çok soğuk yiyecekler dişler için zararlıdır.







EĞER EKSİK DİŞİNİZ VARSA...







Ağızda kalem ve benzeri cisimleri çiğnemek: Sınıfta ya da iş yerinde stresten dolayı çiğnenen kalem ve benzeri cisimler dişleri aşındırmakla beraber diş minesine oldukça zarar vererek dişlerin daha hızlı çürümelerine neden olmaktadır.



Beslenme bozuklukları: Beslenme bozuklukları, doğru beslenememe ve özellikle tatlı tüketiminin fazla olması dişlerin çürümesine neden olur. Ayrıca mide sorunları ve bu sorunlardan dolayı oluşan kusmalar dişlerin erimesine, aşınmasına ve dişlerin çürümesine neden olmakla beraber ağız kokusuna da sebep olmaktadır. Çokça çekirdek yemek: Çekirdek çitlemek; diş minesinin aşınmasına, diş üzerinde oyukların oluşmasına ve ara yüzeylere giren çekirdek artıklarının diş ve dişetlerine zarar vermesine neden olmaktadır."