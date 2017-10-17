BU AKŞAM OYNANACAK MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1'DEN YAYINLANACAK
Şampiyonlar Liginde bu akşam Monaco'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ın maçı saat 21.45'te TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Porto ve Leipzig galibiyetleriyle harika bir başlagıç yapmış ve 6 puan elde etmişti. Siyah Beyazlılar, şimdi de Monaco deplasmanında ve belki de gruptan çıkış vizesini alacak.
MAÇIN HAKEMİ MLORAD MAZİC
II. Louis Stadı'nda oynanacak olan dev karşılaşmada, Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.
MAÇ SAAT 21.45'TE TRT 1'DE
Beşiktaş'ın Monaco karşısında çıkacağı bu çok önemli karşılaşma bu akşam (17 Ekim salı) TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibini de fanatik.com.tr'den yapabilirsiniz...
Kaynak: haberinburada
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