Sınır Karakolundan Acı Haber! Kalp Krizi Geçiren Asker Şehit Oldu
Irak Ordusu, Kerkük'teki Dev Peşmerge Heykelini Ateşe Verdi
Mercedes'in Çatı Şirketi Daimler Ag Bölünüyor
Bu Akşam Oynanacak Monaco-Beşiktaş Maçı Trt 1'den Yayınlanacak
Barzani, Kerkük Operasyonuyla İlgili İlk Kez Konuştu, Kaçan Peşmergelerle İlgili Bazı Siyasileri Suçladı
Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Bombalı Saldırı Düzenlendi
Antalyaspor, Seremoniye Futbolcularla Birlikte Çıkmak İsteyen Çocuklardan Para Alacak
Son Dakika! Mersin'de Polis Servis Aracına Düzenlenen Saldırıdan İlk Görüntüler
Büyükada İddianamesi Kabul Edildi! Whatsapp Yazışmaları İddianamede: İlk Ödev Telefonları Kapatın
Başabakan Yıldırım Ve Kılıçdaroğlu Görüşmesi Sona Erdi: İç Ve Dış Meseleleri Konuştuk
Rus Basını Yazdı! İzolasyon Korkusu Yaşayan Barzani, Bm Ülkelerine Gidecek
5 Yıllık Esaretten Sonra Trump'ın Başkanlığını Öğrendi, Şaka Zannetti
Başbakan Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Arasındaki Görüşme Başladı
Şırnak'ta Maden Ocağında Göçük: 6 İşçi Öldü, 2 İşçi Yaralı Kurtarıldı
Mardan Palace Hotel'in Suyu Kesildi
Konya'da Galatasaraylı Taraftara Saldıran 4 Kişi Hakkında Karar Çıktı
121 Yıllık Katerina Köşkü Turizme Kazandırılacak
Şimşek: 5 Bin Kişi 1 Ton Altın Getirip Tahvil Ve Kira Sertifikası Aldı
Mtv'den Gelecek Yıl 13,6 Milyar Lira Gelir Elde Edilecek
Tüpraş'ta 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamaya İlgili 3 Kişi Daha Gözaltında

Bu Akşam Oynanacak Monaco-Beşiktaş Maçı TRT 1'den Yayınlanacak

BU AKŞAM OYNANACAK MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇI TRT 1'DEN YAYINLANACAK

Şampiyonlar Liginde bu akşam Monaco'ya konuk olacak olan Beşiktaş'ın maçı saat 21.45'te TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tarih : 17 Ekim 2017, 19:30
Puan Ver : Bu Akşam Oynanacak Monaco-Beşiktaş Maçı Trt 1'den Yayınlanacak(5/10)1

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Porto ve Leipzig galibiyetleriyle harika bir başlagıç yapmış ve 6 puan elde etmişti. Siyah Beyazlılar, şimdi de Monaco deplasmanında ve belki de gruptan çıkış vizesini alacak.

MAÇIN HAKEMİ MLORAD MAZİC

II. Louis Stadı'nda oynanacak olan dev karşılaşmada, Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

MAÇ SAAT 21.45'TE TRT 1'DE

Beşiktaş'ın Monaco karşısında çıkacağı bu çok önemli karşılaşma bu akşam (17 Ekim salı) TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibini de fanatik.com.tr'den yapabilirsiniz...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bu  Akşam  Oynanacak  Monaco-Beşiktaş  Maçı  Trt  1  Den  Yayınlanacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER