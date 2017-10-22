BU ADAMLAR YERÇEKİMİNE MEYDAN OKUYOR!
Genç Fransız sanatçı Yoan Bourgeois, son performansı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yoan Bourgeois bir akrobat, aktör, jonglör ve dansçı. Angers Çağdaş Dans Merkezi ile dönüşümlü olarak Chalons-en-Champagne Ulusal Sirk Sanatları Merkezinden mezun olan genç Fransız sanatçının performanları oldukça ilgi çekici.
"TARİHİN MEKANİĞİ"
Paris'teki Le Pantheon'da, bir grup sanatçı ile beraber geçtiğimiz günlerde sergilediği son performansı ise gerçekten görülmeye değer. Mechanics of History (Tarihin Mekaniği) isimli bu gösteride Bourgeois, zamanın işleyişi ve insanın bununla olan ilişkisini anlatma biçimi ile izleyenleri etkisi altında bırakıyor.
Kaynak: haberinburada
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