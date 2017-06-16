CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bu 'Adalet Yürüyüşü' bir parti yürüyüşü değil adaleti savunan her görüşten insan destek veriyor



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün ilk mola gününde yaptığı açıklamada, "Güzel bir yürüyüş oldu bugün. Bir iki provokatif eylem oldu. Emniyet güçlerine teşekkür etmek durumundayız. Güzel bir yürüyüş olmasını herhangi bir sorun çıkmamasını sağladılar.



Hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan öğrenciler, hapiste olan akademisyenler tamamı için yürüyoruz. Yürüyüşümüz yankı buldu çünkü toplum adalete hasret. Haksızlığa tahammül edemiyor. Bu Adalet yürüyüşü bir parti yürüyüşü değil. Adaleti savunan her görüşten insan bize destek veriyor. Adaleti savunan herkese şükran, saygı duyuyoruz" dedi.







kaynak:habertürk