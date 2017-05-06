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BU ADADA DÜĞÜN YAPABİLMEK İÇİN SERVET ÖDEYECEK


BU ADADA DÜĞÜN YAPABİLMEK İÇİN SERVET ÖDEYECEK
Tarih : 06 Mayıs 2017, 14:46
Puan Ver : Bu Adada Düğün Yapabilmek İçin Servet Ödeyecek(10/10)8


Giresun'a gelen Arap gazeteci, televizyoncu ve sosyal medya fenomenleri Karadeniz'in yaşanabilir tek Adası olan Giresun Adası ve kalesine hayran kaldı.



Giresun Valiliği, Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB), Türk Hava Yolları ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından Giresun ve Ordu'ya davet edilen yaklaşık 20 Arap gazeteci, televizyoncu ve sosyal medya fenomeni Karadeniz'in yaşanabilir tek adası olma özelliğini taşıyan Giresun Adası ve Kaleyi gezerek tanıtım için fotoğraf ve videolar çektiler.



İHA'nın haberine göre, Bahreyn'de ünlü bir sosyal medya fenomeni olan Abdulaziz Humeyni ilk defa Giresun'a geldiğini belirterek, ' Daha önce Türkiye deyince akla İstanbul, Ankara geliyordu. İstanbul ve Ankara dışında farklı alternatifler varmış" dedi.



 



kaynak:habertürk








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