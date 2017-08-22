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Bu acıya yürek dayanmaz! Genç anne, karnındaki bebeğiyle can verdi

BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ! GENÇ ANNE, KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Bu Acıya Yürek Dayanmaz! Genç Anne, Karnındaki Bebeğiyle Can Verdi(6/10)2

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği can verdi. Kazada 2'si çocuk, 4 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNDE KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, H.K. (29) idaresindeki 34 FT 3766 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyünde seyir halindeyken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Araçta bulunan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Kader Aydın (27), olay yerinde karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Araç sürücüsü H.K. ve araçta bulunan Z.A. (1), Z.E. (6) ve Ü.A. (39) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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