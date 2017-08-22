BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ! GENÇ ANNE, KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 aylık hamile kadın ve karnındaki bebeği can verdi. Kazada 2'si çocuk, 4 kişi de yaralandı.
OLAY YERİNDE KARNINDAKİ BEBEĞİYLE CAN VERDİ
Edinilen bilgiye göre, H.K. (29) idaresindeki 34 FT 3766 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Sekili köyünde seyir halindeyken kontrolden çıktı ve yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Araçta bulunan 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Kader Aydın (27), olay yerinde karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetti.
2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Araç sürücüsü H.K. ve araçta bulunan Z.A. (1), Z.E. (6) ve Ü.A. (39) ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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