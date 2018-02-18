Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesinde şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin'in babasının tabutunu okşaması yürekleri dağladı.

BABASI, ŞEHİDİN PARKASINI GİYDİ

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, dün gece askeri kargo uçağı ile Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, bugün Havza ilçesinde evinde helallik alındıktan sonra Havza İlçesi Kevser Camii'ne getirildi. Şehidin babası Mustafa Şahin, oğlunun askeri parkasını giyerek oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü.

"KIZIM BAK, BU SENİN BABAN"

Şehidin annesi Reyhan Şahin ise oğlunun tabuttaki resmini defalarca öperek, ağıt yaktı. Şehidin eşi Kadriye Şahin ise eşinin astsubay kamuflajı ile geldiği cenaze töreninde eşinin tabutunu sevdi. Kızı 6 aylık Reyhanı'da tabutun başına getiren şehit eşi, kızına, "Kızım, bak bu senin baban" diyerek tabutunu okşattı.

25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Demiryurt Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: haberinburada