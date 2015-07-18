

Sudayken cinsel yolla bulaşan hastalık kapmazsınız:



Aslında hastalık kapman sudayken daha kolay. Su, bedenin doğal kayganlaştırıcılarını silip süpürür ve sürtünmeye neden olur. Bu durum vajinada yırtık oluşması riskini arttırır, o zaman da bakteri ve virüslerin içeri girmesi kolaylaşır. Prezervatif yardımcı olacaktır ancak banyodaki ısı, sudaki klor ve banyo köpüğü gibi yağ bazlı maddeler onu kolayca inceltir. Damaged Goods kitabının yazarı Doktor Adina Nack, “Su altında orgazm yaşamak istiyorsan, daha uzun süre dayanan silikon bazlı kayganlaştırıcılardan kullanabilirsin” diyor.



Boyut önemlidir:



Daha büyük penis daha iyi seks demek değildir. Öncelikle, G noktana ulaşması konusunda yardımcı olmaz ve seks sırasında rahim boynuna değerse canınızı acıtabilir. Penis boyu kısa ise, birbirinize yakın olduğunuz (misyoner gibi) pozisyonları seçin. İtmekten ziyade sürtünme şeklinde hareket etsin. Siz de bacaklarınızı ona dolayarak klitorisine daha çok temas etmesini sağlayın. Büyük bir penisi varsa, o zaman da kontrolü ele almak için sizin üstte olduğunuz pozisyonları tercih edebilirsiniz.



Erkekler cinsel olarak zirveye 18'inde, kadınlar ise 28'inde varıyor:



Seks hayatınız sürekli olarak uyumsuz olmaya mahkûm değil. New York Presbyterian Hastanesi, Weill Cornell Tıp Merkezi profesörlerinden Uzman Ürolog Marc Goldstein, “Erkeklerin testosteron seviyesi 18 yaşında zirve yapar fakat erkeğin cinsel performansında hormon seviyesinin küçük bir etkisi vardır” diyor. Kadınların ise belirli bir zirve süreci yoktur. Eğer partnerinizle libidolarınızı uyumlu hâle getirmek istiyorsanız, birkaç günde bir sırayla seksi başlatmak konusunda anlaşın. GoodInBed.com sitesinin kurucusu Seks Terapisti Ian Kerner, “Haftada en az bir kez seks yapmak ilişki için vitamin gibidir” diyor. Ne kadar çok yaparsanız (canınız ilk başta istemese bile) o kadar yapmak istersiniz.



Porno seyretmek erkeklere özgüdür:



Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, erotik görüntülere bakan kadınların beyin aktivitesinin erkekler kadar hızlı yükseldiğini tespit etmiş. Seks Eğitmeni Lou Paget, “Kadınlar seks hakkında neyi sevdiğini öğrenmek ve yatak odasında daha rahat hissetmek için porno seyredebilir” diyor. Dilerseniz kendinizi hazırlamak için yalnızken, dilerseniz sevgilinizle ön sevişme yerine seyredebilirsiniz.



Aslında G noktası yok:



Geçen yıl Fransa'da yapılan bir çalışmada, tarifi zor olan bu noktanın varlığı üzerine fiziksel kanıtlar bulundu: Buna göre vajinal orgazma ulaşan kadınların vajina ve idrar yolu arasındaki dokuları normalden daha kalın. The Orgasm Answer Guide kitabının yazarlarından Doktor Beverly Whipple, bu bölgenin orgazma neden olup olmamasının kişinin hassaslığına bağlı olduğunu belirtiyor. Önerisi şöyle: Sırtüstü uzanın; ardından partneriniz (ya da siz) bir veya iki parmağını kullanarak vajinanızın üst ön duvarını ‘buraya gel' işareti yapar gibi uyarsın. Doğru noktayı bulursanız 10 saniye içinde bunu anlayacaksınız. Vajinal seks esnasında onun arkada ya da sizin üstte olduğun pozisyonları deneyerek, penisinin bu noktaya temas etmesini sağlayabilirsiniz.



Erkekler birden fazla orgazm olamaz:



Kerner bu fikrin, doruk noktasındayken boşalmada yapılan hatadan kaynaklandığını belirtiyor. Erkek arkadaşının ne kadar sürede sperm üretip dışarı vereceği fiziksel limitlere bağlı olsa da, seks sırasında üst üste doruk noktasına çıkabilir. Püf noktası, onu tepeye çok yakın bir yere çıkardıktan sonra biraz yavaşlatmak ve böylece boşalmadan orgazm yaşamasını sağlamak. Kerner, “Ne zaman boşalacağını sor. Sonra penisinin başını hafifçe sıkıp onu geri çek ve öpmeye başla. Yatışması ve aynı zamanda ereksiyon hâlinde kalması için 30 saniye yeterlidir” diyor. Bunu sizden merhamet dilemeye başlayana kadar tekrar edebilirsiniz!



Regl sırasında hamile kalamazsınız:



St. Louis Üreme Merkezi Direktörü Doktor Sherman Silber, “Regl döngünün herhangi bir zamanında hamile kalman mümkün. Bu regl olacağın gün bile olabilir” diyor. Sperm vücudunda bir hafta kadar yaşayabilir. Regl zamanı seks yaparsanız ve kısa süre sonra yumurtlarsanız, onun yüzücüleri yumurtanın gelmesini beklemek üzere hâlâ çevrede dolaşıyor olabilir.



Vibratörler erkeklerin gözünü korkutur:



Erkek arkadaşın aslında gizlice yeni bir ‘oyun arkadaşı' getirmeni umut ediyor olabilir. Indiana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, kadınların yüzde 41'inin partneriyle beraberken vibratör kullandığı tespit edilmiş. Sizi baştan çıkmış hâlde görmek onun da hoşuna gider. Indiana Üniversitesi araştırmacılarından, Because It Feels Good kitabının yazarı Doktor Debby Herbenick, “Çoğu erkek penisinde ve vücudunun başka yerlerinde titreşim hissetmekten zevk alır” diyor. Eğer o da oyuna varsa, vibratörün hızını ve hassaslığını ayarlayarak ikinizin de hoşuna giden bir şeyler yapabilirsin.