Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ileri teknoloji hedeflerine güç katacak TEKNOSAB'ta yatırımcıların taleplerini 2 Şubat Cuma gününden itibaren almaya başlayacaklarını açıkladı.

BTSO, 2018 yılının ilk meclis toplantısını Oda Hizmet Binası'nda düzenledi. BTSO'nun Ur-Ge ve Küresel Fuar Acentesi kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilerin sunulduğu toplantıda Meclis Üyeleri de Oda bünyesinde düzenlenen organizasyonlara ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılından bu yana Bursa ekonomisinin dönüşümüne yönelik 40'a yakın makro projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. BTSO meclisinde alınan kararlarla iş dünyası temsilcilerinin kent ve ülke ekonomisine katkılarını daha da artırdıklarını ifade eden Başkan Burkay, BTSO'nun ürettiği projelerle Türkiye'ye örnek bir kurum haline geldiğini söyledi. İbrahim Burkay, "Türkiye'ye rol model olan projelerimizle BTSO'yu bir uzmanlık merkezi haline getirdik. 2013 yılında kentin ortak aklının katkılarıyla başlayan dönüşüm sürecinin ardından BTSO, bugün projelerin konuşulduğu ve Türkiye'de projeleriyle konuşulan bir Oda kimliği kazandı. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda şekillenen makro projelerimiz, kent ekonomisinin ve şirketlerimizin geleceğine yön veriyor. Ortak geleceğimiz için yürüttüğümüz çalışmalara katkı sağlayan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

TEKNOSAB'ta başvuru süreci başlıyor

Başkan İbrahim Burkay, kentin ekonomi tarihine geçecek nitelikteki Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ne (TEKNOSAB) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Projenin hazırlıklarını hızla sürdürdüklerini ve yıl sonuna kadar ilk fabrika binalarını teslim etmeyi planladıklarını dile getiren Başkan Burkay, TEKNOSAB'ta kuruluş protokolü ve Müteşebbis Heyet Kararları dahilinde yatırımcılar için başvuru sürecini başlatacaklarını açıkladı. İbrahim Burkay, "Avrupa İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) belirlemiş olduğu NACE kodlarına göre yüksek teknoloji, orta - yüksek teknoloji ve orta düşük teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılan 13 farklı alanda yatırımcılarımızın taleplerini almaya başlayacağız. Başvurular, 2 - 20 Şubat 2018 tarihleri arasında TEKNOSAB Merkez Ofisi'miz üzerinden gerçekleştirilecek. İleri teknolojili üretim ve katma değerli ihracata odaklanan tüm yatırımcılarımızı ülkemizin kalkınma hedeflerinin aktörlüğünü üstlenecek TEKNOSAB projemize yatırım yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

BTSO, 2018'e hızlı başladı

BTSO olarak makro projelerle 2018 yılına da hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten İbrahim Burkay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için hayata geçirilen KOBİ OSB Projesi'ne yapılan başvuru sayısının 2 bin 500'e, talep edilen alan miktarının da 12 milyon metrekareye ulaştığını açıkladı.

KOBİ Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin Bursa'da ortak aklın ürünü olan bir projesi olduğunu belirten Başkan Burkay, "Bursa'da küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz tarafından büyük bir heyecanla beklenen KOBİ OSB'de süreç Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın liderliğinde planladığımız şekilde sürüyor" bilgisini paylaştı.

' Zeytin Dalı' için ortak bildiri

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tarih boyunca sadece kendi sınırlarının değil, bulunduğu coğrafyanın da barış ve huzuru için mücadele eden Türkiye'nin büyük devlet olmanın gereği olarak çok önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyledi. Türkiye'nin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı' operasyonunu Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Burkay, 1 Şubat 2018 Perşembe günü BTSO liderliğinde tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak bir bildiri açıklayacaklarını belirtti. - BURSA

Kaynak: haberinburada