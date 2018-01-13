Beşiktaş'ın Anlaşmaya Vardığı Golcü Cyle Larin İstanbul'a Geldi
Denys Boyko Beşiktaş'tan Ayrıldı
Süper Lig Ekibi Sow Transferinde Sona Yaklaştı
Btso, Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine Talip Oldu
Yunanistan'ın Alıkoyduğu Gemiyle İlgili Türkiye İnceleme Başlattı
Suudi Kadınlar Hayatında İlk Kez Böyle Bir Şey Yaptı!
Aselsan, 119,1 Milyon Dolarlık Sipariş Aldı
Epdk'dan 9 Akaryakıt Şirketine 4,4 Milyon Lira Ceza
Adana Sokakları Mavi Lacivert! Taraftardan Efsane 78. Yıl Coşkusu
Hükümet Harekete Geçti! Otomotiv Bakanlığı Kuruluyor
Sevilla'dan Lionel Carole Açıklaması: Galatasaray'a Dönmesi İhtimaller Arasında
Milli Oyuncu Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
Vergi Kaydı Olan Esnafa Erken Emeklilik Yolu Açılıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Van Persie Takımdan Ayrılacak
Hande Sorusu Demet'i Küplere Bindirdi
Kilolarından Kurtulan Işın, Bambaşka Biri Oldu
Beşiktaşlı Futbolcular Rakibin Gol Atmasına İzin Verdi
Berlusconi'den Tacize Destek Geldi! Deneuve'ün Sözleri Tartışılıyor
Harry Kane İngiltere'de Aralık Ayının Futbolcusu Seçildi
Şenol Güneş: Demba Ba'nın Sakatlığı Yoksa Transfer Edelim

BTSO, Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine Talip Oldu

BTSO, YERLİ OTOMOBİLİN TEKSTİL İŞLERİNE TALİP OLDU

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin iç tasarımındaki tekstil işlerine talibiz" dedi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 07:00
Puan Ver : Btso, Yerli Otomobilin Tekstil İşlerine Talip Oldu(9/10)5

Yerli otomobilin üretim yeri olmak için çok sayıda il sıraya girerken yerli otomobilin içini yapmak için yeni bir talip daha ortaya çıktı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri bulunduğunu ifade ederek, "Bursa tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz." dedi.

28 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT

Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi konusunda gerekli planlar ve başvuruların ilgili yerlere iletildiğini belirten Burkay, "Eğer gerçekten milli bir otomobil yapılacaksa bunun merkezi Bursa olmalı. Çünkü Türkiye'de üretilen her iki otomobilden biri Bursa'da üretiliyor. Otomotiv sektörünün 28 milyar doların üzerinde bir ihracatı söz konusu ve bu da Uludağ İhracatçılar Birliği'nden geçiyor." şeklinde konuştu.

"BURSA'DAKİ ŞİRKETLER HAZIR"

İbrahim Burkay, Bursa merkezli bir yapılanmanın bu projenin başarıya ulaşmasında çok önemli bir itici güç olacağını vurgulayarak, hem yatırım alanlarıyla ilgili hem de tedarik zinciri, alt yükleniciler bakımından Bursa'daki şirketlerin buna çok hazır olduğuyla ilgili raporları sunduklarını söyledi.

"TEKSTİL İŞLERİNE TALİBİZ"

Bursalı tekstilcilerin yerli otomobilin tekstil işlerini yapmaya hazır olduğunu belirten Burkay, "Tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tüm tekstil işlerini Bursa olarak yapmaya hazırız. Şu anda otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri var. Bursa tekstil sektörü olarak, bunların tamamında, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Btso  Yerli  Otomobilin  Tekstil  İşlerine  Talip  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER