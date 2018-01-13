Yerli otomobilin üretim yeri olmak için çok sayıda il sıraya girerken yerli otomobilin içini yapmak için yeni bir talip daha ortaya çıktı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri bulunduğunu ifade ederek, "Bursa tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz." dedi.

28 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT

Yerli otomobilin Bursa'da üretilmesi konusunda gerekli planlar ve başvuruların ilgili yerlere iletildiğini belirten Burkay, "Eğer gerçekten milli bir otomobil yapılacaksa bunun merkezi Bursa olmalı. Çünkü Türkiye'de üretilen her iki otomobilden biri Bursa'da üretiliyor. Otomotiv sektörünün 28 milyar doların üzerinde bir ihracatı söz konusu ve bu da Uludağ İhracatçılar Birliği'nden geçiyor." şeklinde konuştu.

"BURSA'DAKİ ŞİRKETLER HAZIR"

İbrahim Burkay, Bursa merkezli bir yapılanmanın bu projenin başarıya ulaşmasında çok önemli bir itici güç olacağını vurgulayarak, hem yatırım alanlarıyla ilgili hem de tedarik zinciri, alt yükleniciler bakımından Bursa'daki şirketlerin buna çok hazır olduğuyla ilgili raporları sunduklarını söyledi.

"TEKSTİL İŞLERİNE TALİBİZ"

Bursalı tekstilcilerin yerli otomobilin tekstil işlerini yapmaya hazır olduğunu belirten Burkay, "Tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tüm tekstil işlerini Bursa olarak yapmaya hazırız. Şu anda otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri var. Bursa tekstil sektörü olarak, bunların tamamında, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada