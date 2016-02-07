

BTK'nin internet sitesindeki 2016 İş Planında, kullanım miktarı sınırlı hizmetler ile fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin usul ve esasların hazırlanması başlıkları yer aldı. Söz konusu düzenlemelerle abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi, fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkanının sağlanması ve abone bilgilendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.







ABONELİK FESHİNE KOLAYLIK



2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52. maddesi ile abonelik tesisi ve feshi işlemlerinin yazılı ortamın yanı sıra mesafeli olarak da yapılabilmesine imkan sağlandı. Ancak Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK)'nun 50. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca abonelik feshi yazılı olarak yapılıyor. Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile uyumun sağlanması için ayrıca elektronik haberleşme sektörünün dinamik yapısı nedeniyle abonelik sözleşmelerinin feshinin elektronik ortamda yapılmasının tüketiciler açısından kolaylık sağlayacağı dikkate alınarak, EHK'nın 50. maddesinin 4'üncü fıkrasında değişiklik yapılmasına yönelik BTK teklif hazırlayacak.







AKN MÜJDESİ



Yaşanan teknolojik gelişme ve artan tüketici talepleri nedeniyle sabit ve mobil internet erişiminde uygulanan adil kullanım kotası (AKN) ile ilgili çalışma yapılması suretiyle, özellikle AKN sonrası veri indirme hızlarının iyileştirilmesi, tüketiciler açısından belirliliğin ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.







ÖLÇÜM KURSU AÇILACAK



BTK tarafından güvenlik sertifikası verilen elektronik haberleşme cihazlarının (GSM baz istasyonları, 3G mobil haberleşme şebekeleri ve radyo / TV vericileri de dahil) ölçümleri, Ölçüm Yetki Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülüyor. İlgili mevzuata göre, ölçüm yapacak personel, bu konuda yapılacak bir kurs programına katılım sağlamak ve kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak zorunda.