O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

BTK'den fatura üst sınırı ve adil kullanım müjdesi

BTK'DEN FATURA ÜST SINIRI VE ADİL KULLANIM MÜJDESİ

BTK'nin internet sitesindeki 2016 İş Planında, kullanım miktarı sınırlı hizmetler ile fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin usul ve esasların hazırlanması başlıkları yer aldı.

Tarih : 07 Şubat 2016, 20:43
Puan Ver : Btk'den Fatura Üst Sınırı Ve Adil Kullanım Müjdesi(8/10)8


BTK'nin internet sitesindeki 2016 İş Planında, kullanım miktarı sınırlı hizmetler ile fatura üst sınırı uygulamasına ilişkin usul ve esasların hazırlanması başlıkları yer aldı. Söz konusu düzenlemelerle abonelerin yüksek faturalarla karşılaşmalarının önlenmesi, fatura tutarlarının kontrol edilebilmesi imkanının sağlanması ve abone bilgilendirmelerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.



ABONELİK FESHİNE KOLAYLIK



2014 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 52. maddesi ile abonelik tesisi ve feshi işlemlerinin yazılı ortamın yanı sıra mesafeli olarak da yapılabilmesine imkan sağlandı. Ancak Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK)'nun 50. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca abonelik feshi yazılı olarak yapılıyor. Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile uyumun sağlanması için ayrıca elektronik haberleşme sektörünün dinamik yapısı nedeniyle abonelik sözleşmelerinin feshinin elektronik ortamda yapılmasının tüketiciler açısından kolaylık sağlayacağı dikkate alınarak, EHK'nın 50. maddesinin 4'üncü fıkrasında değişiklik yapılmasına yönelik BTK teklif hazırlayacak.



AKN MÜJDESİ



Yaşanan teknolojik gelişme ve artan tüketici talepleri nedeniyle sabit ve mobil internet erişiminde uygulanan adil kullanım kotası (AKN) ile ilgili çalışma yapılması suretiyle, özellikle AKN sonrası veri indirme hızlarının iyileştirilmesi, tüketiciler açısından belirliliğin ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.



ÖLÇÜM KURSU AÇILACAK



BTK tarafından güvenlik sertifikası verilen elektronik haberleşme cihazlarının (GSM baz istasyonları, 3G mobil haberleşme şebekeleri ve radyo / TV vericileri de dahil) ölçümleri, Ölçüm Yetki Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülüyor. İlgili mevzuata göre, ölçüm yapacak personel, bu konuda yapılacak bir kurs programına katılım sağlamak ve kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak zorunda.








Etiketler: Btk  Den  Fatura  Üst  Sınırı  Ve  Adil  Kullanım  Müjdesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER