BTK'DAN TWİTTER'A PARA CEZASI
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a, terörü öven, emniyet güçlerini hedef gösteren, halkı kin, nefret ve şiddete yönlendiren içerikleri, tüm uyarılarına rağmen çıkarmaması nedeniyle 150 bin lira idari para cezası kesildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'a, terörü övdüğü, emniyet güçlerini hedef gösterdiği, halkı kin, nefret ve şiddete yönlendiren içerikleri tüm uyarılara rağmen çıkarmadığı gerekçeleriyle 150 bin lira idari para cezası verildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK/TİB'in 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun?un 8/A maddesi uyarınca verilen para cezası şirket yetkililerine iletildi.
Konuya ilişkin uyarılara şirketin duyarsız kalması nedeniyle yasal işlem başlatmak zorunda kalan Kurum, 27 Kasım 2015'te müeyyide kararını, şirketin Türkiye'deki yetkili avukatlık bürosuna ve San Francisco'daki genel merkezine ulaştırdı. Verilen ceza, süresi içinde ödenmezse tahsilat Maliye Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Twitter'a terörü öven, emniyet güçlerini hedef gösteren, halkı kin, nefret ve şiddete yönlendiren içerikler nedeniyle kesilen para cezası, Türkiye'de Twitter'a verilen ilk para cezası oldu.
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