

BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan ve ülkenin birlik ve huzurunu hedef alan terör saldırısı sonrası sosyal medya üzerinden saldırı anına ve saldırı mağdurlarına ait çeşitli görüntülerin paylaşıldığına işaret edilerek, mahkeme kararıyla hakkında yayın yasağı da getirilen söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımlar yoluyla menfur terör saldırısının amacına bilerek veya bilmeyerek hizmet edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.







BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan ve ülkenin birlik ve huzurunu hedef alan terör saldırısı sonrası sosyal medya üzerinden saldırı anına ve saldırı mağdurlarına ait çeşitli görüntülerin paylaşıldığına işaret edilerek, mahkeme kararıyla hakkında yayın yasağı da getirilen söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımlar yoluyla menfur terör saldırısının amacına bilerek veya bilmeyerek hizmet edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.







Bu itibarla internette ve özellikle sosyal medyada tweet, retweet gibi yapılan ve hukuki sorumluluğu bulunan bu tür paylaşımlar konusunda vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesinin beklendiğinin vurgulandığı açıklamada, "Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanların yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Söz konusu görüntüleri yayınlayarak veya paylaşarak terörizmin amacına hizmet edenler hakkında, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında ilgili kurumlar nezdinde her türlü yasal incelemenin takipçisi olunacak." ifadesi kullanıldı.