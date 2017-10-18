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BTK'da İlk Resmi Tren 30 Ekim'de Kars'a Gelecek

BTK'DA İLK RESMİ TREN 30 EKİM'DE KARS'A GELECEK

Ulaştırma Bakanı Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında ilk resmi trenin 30 Ekim Kars'ın kurtuluşunun yıl dönümünde kente geleceğini belirtti.

Tarih : 18 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Btk'da İlk Resmi Tren 30 Ekim'de Kars'a Gelecek(5/10)1

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattından yapılacak ilk resmi tren seferinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 30 Ekim'de Bakü'den başlatılacağını söyledi. Bakan Arslan, Kars'ın kurtuluşunun yıldönümünde Bakü'den kalkan ilk resmi trenin, kesintisiz şekilde yeni hattan Kars'a kadar geleceğini kaydetti.

"SADECE KARS İÇİN DEĞİL ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

Bakan Ahmet Arslan, "Bakü-Tiflis-Kars projesi sadece Kars için değil, ülkemiz için önemli bir proje. Sebebi; Londra'dan kalkan bir trenin Pekin'e kadar kesintisiz gidebilmesinin önünde iki engel vardı. Biri boğaz yani Asya ile Avrupa'yı denizin altından demiryoluyla bağlamaktı. Onu yaptık biliyorsunuz. İkinci eksik halka Kars ile Gürcistan'ı, Ahılkelek arasında eksik olan kısım vardı. Ve bununla ilgili çalımlar bitti. Biz gerek Temmuz ayında, gerek Eylül ayının 27'sinde deneme seferleri yaptık. Eylül'ün 27'sinde Tiflis'ten trene binerek Kars'a kadar kesintisiz gelmiş olduk. Ahılkelek'te boji aktarma istasyonu olacak. Orada sadece tren değişikliğiyle geldik" dedi.

"AÇILIŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Testlerin çok başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Arslan, "30 Ekim'de Bakü'den Cumhurbaşkanımızın, Azerbaycan Cumhurbaşkanının ve Gürcistan Cumhurbaşkanının katılımıyla, 3 ülkenin Cumhurbaşkanlarının katılımıyla biz Bakü'den ilk resmi tren seferini başlatmış olacağız. Ve inşallah Kars'ın kurtuluşu olan 30 Ekim'de o ilk tren Kars'a varmış olacak. Gerçekten bir tarih yazılmış olacak. İpek demiryolu kesintisiz bir şekilde tekrar canlanmış olacak. Hiç şüpheniz olmasın ki, İpek Yolu geçmişte bu güzergahlar üzerindeki ülkeler için ne kadar önemliyse, ne kadar faydası varsa bu demir İpek yolu da bu güzergah üzerindeki bütün ülkelere ve bölgemize, ilimiz ve Kars'ımıza gerçekten çok ciddi katma değer oluşturacak. Buraların ekonomisinin canlanmasına, buralardaki ürünlerin hedef pazarlara rahat erişmesine vesile olacaktır. O yüzden bu proje çok çok önemli. 30 Ekim Kars'ın kurtuluş yıldönümünde Bakü'den inşallah Cumhurbaşkanlımızın katılımıyla ilk resmi treni başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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