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BTK: Wikipedia, Makaleleri Israrla Yayınlamaya Devam Ediyor

BTK: WİKİPEDİA, MAKALELERİ ISRARLA YAYINLAMAYA DEVAM EDİYOR

BTK, erişim yasağına konu makalelerin değiştirildiğini açıklayan Wikipedia'nın, yasa dışı içerikleri ısrarla yayınlamaya devam ettiğini belirtti.

Tarih : 17 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Btk: Wikipedia, Makaleleri Israrla Yayınlamaya Devam Ediyor(8/10)4

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, basında, Wikipedia yetkililerinin "makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği" yönünde beyanlarının bulunduğu hatırlatıldı. Yapılan kontrollerde ise Wikipedia'nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

İFTİRA MAKALELERİNE YER VEMİŞTİ

Açıklamada, Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan içeriklerle ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre "erişim engellemesi" tedbirinin uygulandığı ve bu tedbirin Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla onaylandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır."

"SÜREÇ TİTİZLİKLE İNCELENİYOR"

Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileriyle yapılan çeşitli toplantılarda, Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık şekilde aykırılık teşkil eden içeriklerin defalarca bildirildiğine dikkat çekilerek, Wikipedia'ya bildirilen yasadışı içeriklerin iddia edilenin aksine günlük olarak kontrol edildiği ve yetkili mercilerle paylaşıldığı ancak makaleler üzerinde yapılan kontrollerde yasa dışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiğinin görüldüğü vurgulandı.

Sürecin kurumca titizlikle izlendiği belirtilen açıklamada, erişim engelleme kararının kaldırılmasıyla ilgili takdirin bağımsız adli mercilerde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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