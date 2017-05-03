

Sayan, BTK'da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Wikipedia'nın bazı sayfalarıyla ilgili hukuki süreçlerin tamamlandığını ancak verilen kararlara karşın bunların kaldırılmadığını hatırlattı.







Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Sayan, "Bu konuda söylenecekleri mahkemeler tarafından söylüyoruz. Bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir." ifadesini kullandı.







BTK Başkanı olarak birkaç sayfa için Wikipedia'nın kapanmasına üzüldüğünü belirten Sayan, Türkiye'nin bilgi medeniyeti olduğunu vurguladı.







Türklerin en büyük filozoflarından hükümdarlarına kadar, bileni övüp değer verdiğini anlatan Sayan, şöyle devam etti: "'Öğrenen, öğreten ya da onlara hizmet eden olun' düsturuyla hareket ederiz. Bunu bilmeyen ve bulunduğu yerdeki kurallara uyma konusunda ağır davranan site yöneticilerine, Wikipedia'ya bakıp bizi tanımalarının iyi olacağını bildirmek isterim. Her branşta olduğu gibi milletimiz bilginin inceliklerinde derinleşmiş ve buna bilmenin başka bir boyutu olan irfan adını vermiştir. Bu noktada bilgiyi işlemiş, kıyaslamış, faydalısını tercih etmiş milletimiz her olayı Anadolu irfanı dediğimiz bakış açısıyla değerlendirir, yüzeysel olarak bakmaz. Olayın detaylarını bilmeden verilen mesajlar bizim tarafımızdan bu irfanla değerlendirmiştir."







Sayan, bilgi kadar, bilginin doğruluğunun ve saptırıcı olmamasının önem taşıdığını vurgulayarak, bilgi taşıyıcıların hiçbir menfaat ve ART niyet için doğruyu yanlışla değiştirmemesi gerektiğini kaydetti.







kaynak:milliyet