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btk başkanı'ndan wikipedia açıklaması

BTK BAŞKANI'NDAN WİKİPEDİA AÇIKLAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia'nın bazı sayfaları hala kaldırmadığını belirterek, "Türkiye bir hukuk devleti, bu kararlar uygulanmadan Wikipedia'nın açılması mümkün değildir." dedi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 12:18
Puan Ver : Btk Başkanı'ndan Wikipedia Açıklaması(5/10)7


Sayan, BTK'da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi'nin açılışında  yaptığı konuşmada, Wikipedia'nın bazı sayfalarıyla ilgili hukuki süreçlerin  tamamlandığını ancak verilen kararlara karşın bunların kaldırılmadığını  hatırlattı.



Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Sayan, "Bu konuda  söylenecekleri mahkemeler tarafından söylüyoruz. Bu kararlar uygulanmadan  Wikipedia'nın açılması mümkün değildir." ifadesini kullandı.



BTK Başkanı olarak birkaç sayfa için Wikipedia'nın kapanmasına  üzüldüğünü belirten Sayan, Türkiye'nin bilgi medeniyeti olduğunu vurguladı.



Türklerin en büyük filozoflarından hükümdarlarına kadar, bileni övüp  değer verdiğini anlatan Sayan, şöyle devam etti: "'Öğrenen, öğreten ya da onlara hizmet eden olun' düsturuyla hareket  ederiz. Bunu bilmeyen ve bulunduğu yerdeki kurallara uyma konusunda ağır davranan  site yöneticilerine, Wikipedia'ya bakıp bizi tanımalarının iyi olacağını  bildirmek isterim. Her branşta olduğu gibi milletimiz bilginin inceliklerinde  derinleşmiş ve buna bilmenin başka bir boyutu olan irfan adını vermiştir. Bu  noktada bilgiyi işlemiş, kıyaslamış, faydalısını tercih etmiş milletimiz her  olayı Anadolu irfanı dediğimiz bakış açısıyla değerlendirir, yüzeysel olarak  bakmaz. Olayın detaylarını bilmeden verilen mesajlar bizim tarafımızdan bu  irfanla değerlendirmiştir."



Sayan, bilgi kadar, bilginin doğruluğunun ve saptırıcı olmamasının  önem taşıdığını vurgulayarak, bilgi taşıyıcıların hiçbir menfaat ve ART niyet  için doğruyu yanlışla değiştirmemesi gerektiğini kaydetti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Btk  Başkanı  Ndan  Wikipedia  Açıklaması    haber

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