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bruma'ya yeni kontrat, yeni bonservis maddesi

BRUMA'YA YENİ KONTRAT, YENİ BONSERVİS MADDESİ

Avrupa'dan önemli teklifler gelmesine rağmen ARmindo Bruma'yı satmayan Galatasaray, Portekizli kanat oyuncusuyla uzun yıllar çalışmayı hedefliyor.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:05
Puan Ver : Bruma'ya Yeni Kontrat, Yeni Bonservis Maddesi(9/10)8


 Avrupa'dan önemli teklifler gelmesine rağmen ARmindo Bruma'yı satmayan Galatasaray, Portekizli kanat oyuncusuyla uzun yıllar çalışmayı hedefliyor. 21 yaşındaki futbolcu Bruma'nın Galatasaray ile mukavelesinin Ocak ayında 2020'ye uzatılması planlanıyor.








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