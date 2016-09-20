BRUMA'YA YENİ KONTRAT, YENİ BONSERVİS MADDESİ
Avrupa'dan önemli teklifler gelmesine rağmen ARmindo Bruma'yı satmayan Galatasaray, Portekizli kanat oyuncusuyla uzun yıllar çalışmayı hedefliyor.
Avrupa'dan önemli teklifler gelmesine rağmen ARmindo Bruma'yı satmayan Galatasaray, Portekizli kanat oyuncusuyla uzun yıllar çalışmayı hedefliyor. 21 yaşındaki futbolcu Bruma'nın Galatasaray ile mukavelesinin Ocak ayında 2020'ye uzatılması planlanıyor.
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