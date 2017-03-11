Galatasaray'da sözleşmeleri 2018'de bitecek olan Bruma ve Sneijder'in menajerlerinin geçen hafta İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.



Galatasaray'da sözleşmeleri 2018'de bitecek olan Bruma ve Sneijder'in menajerlerinin geçen hafta İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.



Bruma ile sözleşme uzatmayı düşünen yönetim, Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde'ye sezon sonu için randevu verdi. Sneijder'in menajeri Guido Albers'le ise sözleşme değil, alacakları görüşüldü. Hollandalı ile yeni imza atmayı düşünmeyen sarı-kırmızılıların, Galatasaray'daki garanti ücreti 4.5 milyon Euro'yu getirdiği takdirde, yıldız oyuncunun gitmesine izin vereceği konuşuluyor.







kaynak:sabah