Apple, Samsung'u 5'e Katladı!
Nokia 8 Ne Zaman Çıkacak?
Android O Ne Gibi Özellikler İçerecek?
Wd My Cloud Ürünlerinde Birçok Açık Göze Çarpıyor
Yeni İpad Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?
Vatan Memur Emeklisine Ödemeler Başlıyor!
Tuzla'da Trafik Kazası: 27 Yaralı
Stresle Baş Etmenin 5 Yolu
Serenay Ve Mehmet 'fi' İçin Yatağa Girdi
Almanya İçin Flaş Öcalan İddiası!
Bruma'ya Var Sneijder'e Yok
Hain Yaverin 'ilk Kez Gördüm' Yalanı Tutmadı
Erdoğan'dan Gece Yarısı Flaş Atamalar.. Nihat Hatipoğlu Sürprizi
Türk Adaleti Fetö Sanıklarından Hesap Soruyor
Dolar/Tl Abd Verisi İle 3.74'ün Altını Gördü
Ankara'da Yarın Bu Yollara Dikkat!
Sabah Saatlerinde Kalp Krizi Riski Daha Fazla!
Erdoğan Ve Putin Görüşüyor
Güney Kore'de Sokaklar Karıştı! 2 Ölü
Fetö Elebaşı Gülen'den 'orgeneral Akar' Talimatı

bruma'ya var sneijder'e yok

BRUMA'YA VAR SNEİJDER'E YOK

Galatasaray'da sözleşmeleri 2018'de bitecek olan Bruma ve Sneijder'in menajerlerinin geçen hafta İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Tarih : 11 Mart 2017, 09:22
Puan Ver : Bruma'ya Var Sneijder'e Yok(5/10)2


Galatasaray'da sözleşmeleri 2018'de bitecek olan Bruma ve Sneijder'in menajerlerinin geçen hafta İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.



Bruma ile sözleşme uzatmayı düşünen yönetim, Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde'ye sezon sonu için randevu verdi. Sneijder'in menajeri Guido Albers'le ise sözleşme değil, alacakları görüşüldü. Hollandalı ile yeni imza atmayı düşünmeyen sarı-kırmızılıların, Galatasaray'daki garanti ücreti 4.5 milyon Euro'yu getirdiği takdirde, yıldız oyuncunun gitmesine izin vereceği konuşuluyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bruma  Ya  Var  Sneijder  E  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER