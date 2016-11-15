Galatasaray formasını giyen Portekizli futbolcu Armindo Bruma'nın menajeri Catio Balde, 'Galatasaray ile ilk görüşmemizi yaptık. Bruma'nın sözleşmesini uzatmak dahil birçok olasılığı konuşuyoruz.' dedi.



Galatasaray formasını giyen Portekizli futbolcu Armindo Bruma'nın menajeri Catio Balde, 'Galatasaray ile ilk görüşmemizi yaptık. Bruma'nın sözleşmesini uzatmak dahil birçok olasılığı konuşuyoruz.' dedi.



Portekiz televizyonu Antena 1'de yayınlanan programa telefonla bağlanan Balde, aciliyet gerektirdiği için Galatasaray Kulübü ile toplantı yaptıklarını belirtti. Bruma'nın sarı-kırmızılı kulüple olan ve 2018 yılında bitecek sözleşmesinin yenilenmesi dahil birçok konunun görüşülmeye devam edeceğini aktaran Balde, "Masada tek bir konu konuşulmadı." ifadesini kullandı.



Bruma'nın, Galatasaray'ın kilit oyuncularından biri olduğunu ve SüperLig'deki en iyi yabancı futbolcu olarak gösterildiği savunan Balde, "Bruma, tabiiki Avrupa'nın dev kulüplerini de uyandırdı. Sonrasında neler olacak göreceğiz."şeklinde görüşlerini aktardı.







kaynak:sonhaber