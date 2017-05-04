Galatasaray'ın bu sezon parlayan isimlerinden birisi olan Armindo Bruma, attığı ve attırdığı 2 golle Bursaspor maçına damgasını vururken gözler yeniden sözleşmesine çevrildi.



Sarı-kırmızılı takıma 14 milyon euro'ya mal olan oyuncunun, tam verimli olacağı bir dönemde ayrılması gündemde...



CİMBOM SESSİZ



Bruma'nın sözleşmesi gelecek Mayıs ayının sonunda doluyor ve başarılı futbolcunun menajeri Catio Balde ile henüz anlaşma sağlanamadı. Balde, yıllık 1.2 milyon euro alan oyuncunun maaşının 2.5 milyon euro'ya çıkartılmasının yanı sıra menajerlik ve imza parası da talep etti. Sarı-kırmızılı kulüp bu isteklere henüz olumlu bir dönüş yapmadı.



SICAK TOPLANTI



Galatasaray sessizliğe gömülürken gündeme sürpriz bir iddia düştü. Bruma'nın Türkiye haklarına sahip bir menajerin, Balde'yi Fenerbahçeli iki yönetici ile görüştürdüğü ve toplantının oldukça olumlu geçtiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yöneticilerin, Galatasaray ile anlaşılamaması halinde devreye girmeye hazır oldukları bildirildi.







kaynak:sabah