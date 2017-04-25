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bruma'nın keyfi yerinde

BRUMA'NIN KEYFİ YERİNDE

Son dönemde sergilediği futbol ile Galatasaray'ı sırtlayan Portekizli futbolcu Bruma, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi.

Tarih : 25 Nisan 2017, 17:11
Puan Ver : Bruma'nın Keyfi Yerinde(8/10)7


Aqua Florya AVM'de sarışın güzel ile alışverişe çıkan Bruma, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti.



Portekizli yıldız, Code Restaurant'ta sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeği yedi








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