BRUMA'NIN KEYFİ YERİNDE
Son dönemde sergilediği futbol ile Galatasaray'ı sırtlayan Portekizli futbolcu Bruma, önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi.
Aqua Florya AVM'de sarışın güzel ile alışverişe çıkan Bruma, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti.
Portekizli yıldız, Code Restaurant'ta sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeği yedi
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